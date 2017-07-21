EXPO 2017: анонс мероприятий на выходные

Что посмотреть на международной выставке в субботу и воскресенье.

10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».

Для посетителей выставки подготовлена программа.





Так, в 10:00 в Арт-Центре ЭКСПО-2017 состоится международная конференция по архитектуре модернизма Казахстана на тему «Экспансия модернизма: история и наследие». На мероприятии выступит директор Музея современного искусства «Гараж» Антон Белов, а также профессора и архитекторы из разных стран.





Конференция является частью крупного исследования архитектуры модернизма Казахстана, проводимого Институтом модернизма, инициированного и поддерживаемого Музеем «Гараж».





Главной задачей данной конференции является запуск кампании по сохранению важнейшего пласта архитектурной истории бывшей столицы Казахстана. Для этого в Астану приглашены исследователи академических сообществ из разных стран, чтобы выразить различные взгляды на историю архитектуры послевоенного модернизма, а также обсудить современные проблемы реставрации этой архитектуры и её приспособления к новым функциям.





Визуальную часть исследования представляют работы фотографа и исследователя модернизма Юрия Пальмина. Жилые здания и государственные учреждения, перестроенные, разрушенные или сохранённые, составляют единую картину того, как выглядит бывшая столица Казахстана. Снимки, документирующие памятники архитектуры советской эпохи, представлены на выставке «Архитектура советского модернизма: Алма-Ата» с 10 июня по 10 сентября 2017 года в Astana Contemporary Art-Center на Международной специализированной выставке «Астана ЭКСПО-2017».





В субботу, 22 июля 2017 года в 10.00 часов делегация Верховного Суда Республики Казахстан под руководством Председателя Верховного Суда К. Мами посетит выставку ЭКСПО-2017.

В составе делегации председатели коллегий высшего судебного органа страны, председатели областных и приравненных к ним судов, а также руководство Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде и администраторы судов.

В рамках визита запланировано посещение павильонов «Нур Алем», Германии, Кореи, Японии и Китая.





В субботу, 22 июля 2017 года в 10.30 в рамках Международной специализированной Выставки ЭКСПО-2017 состоится празднование Национального дня Японии. В мероприятии примет участие Министр экономики, торговли промышленности Японии Хиросигэ Секо.



Вместе с тем, в рамках празднования Национального дня запланирована обширная культурная программа. В павильоне страны восходящего солнца будут представлены традиционная и современная культура Японии. Также, в этот день состоится выступление самого именитого музыканта Императорского оркестра - Тоги Хидэки и виртуозного исполнителя и композитора - Хиромицу Агацума.

В 13.00 состоится «Osaka parade» парад Японии.

Место проведения: Национальный бульвар.

В 16.30 в Холе Энергии пройдет живое выступление от GISPRI в честь Национального дня.









В субботу, 22 июля, в 18:30 в Зоне Творческой Энергии ЭКСПО-2017 состоится музыкальный перфоманс казахстанского певца и композитора Галымжана Молданазара. Певец представит слушателям песни собственного сочинения на казахском языке.

Напомним, что Галымжан Молданазар начал творческую деятельность в 2011 году. Широко стал известен публике в 2013 году, после клипа «Ақпен бірге». В 2015 году основал группу Moldanazar. В том же году американская группа рок-виолончелистов Break of Reality выступила в Алматы на сцене Государственной филармонии имени Жамбыла, где они познакомились с Галымжаном. После этого Молданазар и Break of Reality вместе выступили на одной из нью-йоркских площадок. Концерт посетили и казахстанцы, проживающие в США. Там же был снят ещё один клип на «Ақпен бірге».

Новый всплеск популярности исполнителя связан с клипом «Өзің ғана», имеющим социальное звучание.

Также, Галымжан исполнил саундтрек к нескольким казахстанским фильмам.



С 23 по 29 июля в Когресс-Центре ЭКСПО-2017 состоится концерт казахстанского скрипача Марата Бисенгалиева под названием «Энергия звука» . Вместе с тем, британский композитор Карл Дженкинс выступит на казахской сцене.

Музыкальное шоу «Энергия звука» станет знаковым мероприятием международной Выставки и одним из самых запоминающихся симбиозов современности. Виртуозный казахстанский скрипач, легендарный британский композитор, талантливые постановщики России и Великобритании создадут настоящую звуковую и визуальную феерию благодаря новым технологиям и современному 3D-оборудованию.

Это не только впечатляющее полуторачасовое путешествие по истории самой Вселенной, но и уникальная возможность прочувствовать с помощью звука и 3D-визуализации всю красоту и величие космического пространства, услышать и увидеть ключевые этапы зарождения бытия: от момента возникновения Большого взрыва до наших дней.

Формат шоу «Энергия звука» не имеет аналогов в мире.

Руководитель проекта, скрипач-виртуоз и главный дирижёр – звезда мировой величины - Марат Бисенгалиев.

Начало мероприятия в 18:00 и в 21.00.





В воскресенье, 23 июля 2017 года в 11.00 в рамках Международной специализированной Выставки ЭКСПО-2017 состоится празднование Национального дня Аргентины.

В мероприятии примут участие Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, Министр Науки и Инновационного Производства Аргентины Лино Баранао, также Министр Федеральной Системы СМИ и Общественного Содержания Нации для Аргентинской Республики Ернан Ломбарди.

Вместе с тем, после официальной части церемонии запланирована обширная культурная программа. Гостям будут представлены традиционные танцы и музыка.

Танец маламбо исполнят чемпионы маламбо: Джоэль Эммануэль Ернандес, Родриго Риффо и Фернандо Десанти. Отметим, что маламбо — это типично мужской танец, с помощью которого гаучо доказывали свою танцевальную доблесть и силу. Лучшие танцоры маламбо пользуются признанием по всей стране, поскольку танец весьма тяжелый и чтобы стать лучшим — необходимы просто виртуозная техника ног и длительный упорный труд.

По традиции официальная делегация посетит павильоны Казахстана и Аргентины.



