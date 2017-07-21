EXPO 2017: анонс мероприятий на выходные
21 июля 2017, 18:07
Что посмотреть на международной выставке в субботу и воскресенье.
10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».
Для посетителей выставки подготовлена программа.
Так, в 10:00 в Арт-Центре ЭКСПО-2017 состоится международная конференция по архитектуре модернизма Казахстана на тему «Экспансия модернизма: история и наследие». На мероприятии выступит директор Музея современного искусства «Гараж» Антон Белов, а также профессора и архитекторы из разных стран.
Конференция является частью крупного исследования архитектуры модернизма Казахстана, проводимого Институтом модернизма, инициированного и поддерживаемого Музеем «Гараж».
Главной задачей данной конференции является запуск кампании по сохранению важнейшего пласта архитектурной истории бывшей столицы Казахстана. Для этого в Астану приглашены исследователи академических сообществ из разных стран, чтобы выразить различные взгляды на историю архитектуры послевоенного модернизма, а также обсудить современные проблемы реставрации этой архитектуры и её приспособления к новым функциям.
Визуальную часть исследования представляют работы фотографа и исследователя модернизма Юрия Пальмина. Жилые здания и государственные учреждения, перестроенные, разрушенные или сохранённые, составляют единую картину того, как выглядит бывшая столица Казахстана. Снимки, документирующие памятники архитектуры советской эпохи, представлены на выставке «Архитектура советского модернизма: Алма-Ата» с 10 июня по 10 сентября 2017 года в Astana Contemporary Art-Center на Международной специализированной выставке «Астана ЭКСПО-2017».
В субботу, 22 июля 2017 года в 10.00 часов делегация Верховного Суда Республики Казахстан под руководством Председателя Верховного Суда К. Мами посетит выставку ЭКСПО-2017.
В составе делегации председатели коллегий высшего судебного органа страны, председатели областных и приравненных к ним судов, а также руководство Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде и администраторы судов.
В рамках визита запланировано посещение павильонов «Нур Алем», Германии, Кореи, Японии и Китая.
В субботу, 22 июля 2017 года в 10.30 в рамках Международной специализированной Выставки ЭКСПО-2017 состоится празднование Национального дня Японии. В мероприятии примет участие Министр экономики, торговли промышленности Японии Хиросигэ Секо.
Вместе с тем, в рамках празднования Национального дня запланирована обширная культурная программа. В павильоне страны восходящего солнца будут представлены традиционная и современная культура Японии. Также, в этот день состоится выступление самого именитого музыканта Императорского оркестра - Тоги Хидэки и виртуозного исполнителя и композитора - Хиромицу Агацума.
В 13.00 состоится «Osaka parade» парад Японии.
Место проведения: Национальный бульвар.
В 16.30 в Холе Энергии пройдет живое выступление от GISPRI в честь Национального дня.
В субботу, 22 июля, в 18:30 в Зоне Творческой Энергии ЭКСПО-2017 состоится музыкальный перфоманс казахстанского певца и композитора Галымжана Молданазара. Певец представит слушателям песни собственного сочинения на казахском языке.
Напомним, что Галымжан Молданазар начал творческую деятельность в 2011 году. Широко стал известен публике в 2013 году, после клипа «Ақпен бірге». В 2015 году основал группу Moldanazar. В том же году американская группа рок-виолончелистов Break of Reality выступила в Алматы на сцене Государственной филармонии имени Жамбыла, где они познакомились с Галымжаном. После этого Молданазар и Break of Reality вместе выступили на одной из нью-йоркских площадок. Концерт посетили и казахстанцы, проживающие в США. Там же был снят ещё один клип на «Ақпен бірге».
Новый всплеск популярности исполнителя связан с клипом «Өзің ғана», имеющим социальное звучание.
Также, Галымжан исполнил саундтрек к нескольким казахстанским фильмам.
С 23 по 29 июля в Когресс-Центре ЭКСПО-2017 состоится концерт казахстанского скрипача Марата Бисенгалиева под названием «Энергия звука». Вместе с тем, британский композитор Карл Дженкинс выступит на казахской сцене.
Музыкальное шоу «Энергия звука» станет знаковым мероприятием международной Выставки и одним из самых запоминающихся симбиозов современности. Виртуозный казахстанский скрипач, легендарный британский композитор, талантливые постановщики России и Великобритании создадут настоящую звуковую и визуальную феерию благодаря новым технологиям и современному 3D-оборудованию.
Это не только впечатляющее полуторачасовое путешествие по истории самой Вселенной, но и уникальная возможность прочувствовать с помощью звука и 3D-визуализации всю красоту и величие космического пространства, услышать и увидеть ключевые этапы зарождения бытия: от момента возникновения Большого взрыва до наших дней.
Формат шоу «Энергия звука» не имеет аналогов в мире.
Руководитель проекта, скрипач-виртуоз и главный дирижёр – звезда мировой величины - Марат Бисенгалиев.
Начало мероприятия в 18:00 и в 21.00.
В воскресенье, 23 июля 2017 года в 11.00 в рамках Международной специализированной Выставки ЭКСПО-2017 состоится празднование Национального дня Аргентины.
В мероприятии примут участие Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, Министр Науки и Инновационного Производства Аргентины Лино Баранао, также Министр Федеральной Системы СМИ и Общественного Содержания Нации для Аргентинской Республики Ернан Ломбарди.
Вместе с тем, после официальной части церемонии запланирована обширная культурная программа. Гостям будут представлены традиционные танцы и музыка.
Танец маламбо исполнят чемпионы маламбо: Джоэль Эммануэль Ернандес, Родриго Риффо и Фернандо Десанти. Отметим, что маламбо — это типично мужской танец, с помощью которого гаучо доказывали свою танцевальную доблесть и силу. Лучшие танцоры маламбо пользуются признанием по всей стране, поскольку танец весьма тяжелый и чтобы стать лучшим — необходимы просто виртуозная техника ног и длительный упорный труд.
По традиции официальная делегация посетит павильоны Казахстана и Аргентины.
В воскресенье, 23 июля в 15.00 в рамках Международной специализированной Выставки ЭКСПО-2017 состоится празднование Национального дня Независимого государства Папуа-Новая-Гвинея
В мероприятии примут участие Директор Департамента труда и социального партнерства Министерства здравоохранения и социального развития РК Нуркен Тлеуов и глава делегации Действующий секретарь Департамента нефти и энергетики Папуа-Новая-Гвинея Kepsey Puiye.
Также в рамках данного мероприятия ожидается обширная культурная программа, состоится выступление танцоров и музыкантов с национальными танцами и музыкальными произведениями.
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