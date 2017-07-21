Казахстанская певица, оказавшаяся в эпицентре землетрясения, рассказала о случившемся

За несколько секунд до толчков опасность почувствовал домашний питомец казахстанки.

Певица из Казахстана Аселина Лесса едва не пострадала при землетрясении на греческом острове Кос. По ее словам, спастись ей удалось только благодаря качеству здания, в котором она проживала , пишет , пишет Sputnik Казахстан





"Это было ужасно жутко, страшно, как все трясло. Это просто не передать словами. Все началось в час ночи. После первого толчка последовал еще один. За три секунды до толчков начала скулить моя собака. Получается, что она раньше почувствовала вибрацию. Я схватила ее, и мы с мужем выбежали из дома. Секунд шесть нас трясло. И мы втроем сидели, прижатые друг к другу. Я, конечно, кричала от паники. Из-за землетрясения пострадала сестренка моего мужа. Она сильно повредила ногу, когда выбегала из дома", — рассказала изданию Аселина Лесса.





Аселина Лесса Андрулаки из Астаны, в настоящее время с мужем проживает в Греции. На многолюдный в летнее время остров Кос артистка приехала навестить семью мужа. Она пояснила, что больше всего от землетрясения пострадали старые дома и конструкции. Более того, из-за мощного толчка в городе пострадала единственная мечеть.





"Благо новые здания, в которых мы живем, очень прочные и сильные. Специально, видимо, так построили, потому что, я слышала, что здесь такое часто случается. Для местных пять-шесть баллов — это нормально. Но все равно сейчас я боюсь заходить домой. Конечно, страшно. Хотя мой муж заверяет, что больше не будет толчков", — рассказала Sputnik Казахстан Аселина.





Сейчас, по словам казахстанки, подземных толчков не ощущается. Аселина отметила, что на острове нет туристов из Казахстана.









Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эгейском море. Эпицентр находился в 10,3 километрах от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километрах от греческого острова Кос.





Ранее МИД РК сообщал, что сведения о пострадавших при землетрясении казахстанцах не поступали.





Фото: instagram.com/aselinalessa, REUTERS



