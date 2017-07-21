Американская баскетболистка Сью Берд совершила каминг-аут

Четырехкратная олимпийская чемпионка, американская баскетболистка Сью Берд призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации. Она состоит в отношениях с футболисткой сборной США Меган Рапино

Спортсменка объяснила, почему именно сейчас рассказала о своей нетрадиционной ориентации. По словам Сью, раньше было неподходящее время, сообщает RT.

Она отметила: это не было секретом для тех, кто ее знает.





"Нет, я не чувствовала, будто не жила своей жизнью. Люди предполагают, что если ты не рассказываешь о чем-то, значит, ты это скрываешь. Это не мой случай. Я посчитала, что пришло подходящее время, поэтому объявила об этом" , – цитирует Берд ESPN





Отметим, подружка баскетболистки Меган Рапино выступает на позиции полузащитника в сборной США по футболу. Она совершила каминг-аут в 2012 году.

Сью Берд завоевывала золото Олимпийских игр в Афинах, Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро.





Ранее 36-летняя спортсменка выступала за московское "Динамо", подмосковный "Спартак" и екатеринбургский УГМК.