Приговор покончившему с собой экс-главе «Казводхоза» огласят в понедельник

Оглашение приговора Жампозову, который стрелял в сотрудников прокуратуры и полиции, а потом покончил с собой, перенесено на понедельник





Как уточнили в пресс-службе Акмолинского областного суда, в интересах родных погибшего, которые сейчас заняты вопросами погребения и морально не в состоянии присутствовать в суде, а также по ходатайству адвокатов, оглашение приговора было перенесено на 24 июля в 16.00 часов. Никакого нарушения процессуальных норм в данном случае нет.





Напомним , 20 июля у здания прокуратуры Целиноградского района Акмолинской области было совершено вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов. Ранения получили сотрудник прокуратуры Алибаев Ж. и следователь отдела внутренних дел Целиноградского района Пшембаев А. Сам нападавший уехал с места преступления и застрелился в своей машине. Установлено, что нападение совершено 61-летним Жампозовым О.А., который являлся подсудимым по уголовному делу . Будучи генеральным директором РГП на ПХВ «Казводхоз» МСХ РК, Жампозов в группе лиц по предварительному сговору с другими должностными лицами и подрядчиками совершил растрату вверенных им денежных средств на реконструкцию гидроузла Преображенское на общую сумму 620 млн тенге. В отношении Жампозова была принята мера пресечения в виде залога. Сотрудник прокуратуры, на которого было совершено нападение, поддерживал государственное обвинение по данному уголовному делу. 18 июля в ходе судебных прений гособвинитель просил признать Жампозова виновным и назначить ему наказание с применением норм Закона РК «Об амнистии…» в виде 5 лет лишения свободы. Оглашение приговора было назначено на 20 июля в 16-00 час. Нападение совершено до оглашения приговора судом.



