В ВКО четверо мужчин насмерть задохнулись в водопроводном колодце
21 июля 2017, 19:32
Вероятной причиной гибели людей стал ядовитый газ, скопившийся за долгое время в колодце.
В селе Урджар двое сотрудников водопроводной компании спустились в колодец и задохнулись. На помощь пострадавшим кинулись двое прохожих, которые также мгновенно погибли от ядовитого газа, передает YK-news.kz.
Несчастный случай произошел сегодня в селе Урджар по улице Рыскулова. По предварительной информации, днем трое сотрудников водопроводной компании направились в один из распределительных колодцев. Спустившись вниз, двое рабочих практически сразу потеряли сознание. Оставшийся на поверхности третий сотрудник стал звать на помощь. Двое откликнувшихся прохожих спустились на дно сооружения, но также мгновенно погибли.
- Сразу после обращения на место были направлены пожарные из ПЧ-60 Урджарского района, — сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО. — Спасатели в специальных костюмах и кислородных масках спустились на 2,5-метровую глубину и извлекли на поверхность тела четверых погибших мужчин.
Вероятной причиной гибели людей стал ядовитый газ, скопившийся за долгое время в колодце. В обстоятельствах трагедии сейчас разбираются уполномоченные органы.
Артур Власов.
Фото: liter.kz.
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