В Алматы сотрудник СТО угнал машину и устроил ДТП

В Алматы на пересечении улиц Папанина и Громова произошло ДТП, передает Zakon.kz.





Subaru двигался вверх по Папанина, а Iveco стоял припаркованным, около улицы Громова. По неизвестной причине Subaru протаранил Iveco.





Услышав грохот, на улицу вышел владелец грузовика. По его словам, за рулем Subaru находился мужчина в алкогольном опьянении.





Приехавшие сотрудники дорожной полиции начали выяснять подробности. Как оказалось, молодой человек был сотрудником СТО.





Чуть позже на место аварии подъехала хозяйка Subaru. Она рассказала, что поставила свой автомобиль для кузовных работ на СТО, которая находится в районе пересечения Рыскулова и Петрова, недели три назад. Один из работников этой станции выпил и решил угнать авто.





Женщина намерена написать заявление об угоне.



