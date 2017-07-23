В Костанае беременная девушка сломала ребро в автобусе

В травмпункте девушке поставили диагноз «ушиб грудной клетки и перелом десятого ребра».

Происшествие случилось 12 июля в Костанае. Дания Даниярова ехала в автобусе маршрута №8. В результате этой поездки она оказалась в травматологическом пункте Костанайской городской больницы, сообщает Alau.kz





12 июля Дания Даниярова поехала на плановый приём к врачу. Девушка на седьмом месяце беременности. Привычный автобус маршрута №8 подъезжал к остановке «Спортзал». Готовясь к выходу, девушка держалась за поручень.





По словам пострадавшей, водитель автобуса на протяжении всей поездки ехал быстро и постоянно резко тормозил. При очередном торможении девушка упала на бок.





«Никто из пассажиров автобуса мне не помог. Водитель не прекращая смотрел в зеркало, но даже он помощи не оказал, не говоря уже о простом извинении. Мне было очень больно и я не стала ничего выяснять. В тот момент я переживала только за своего ребенка», — делится Дания Даниярова.





В травмпункте девушке поставили диагноз «ушиб грудной клетки и перелом десятого ребра». С ребенком все в порядке.





«Обидно, что водитель не извинился и не предложил никакой помощи, ведь могло все сложиться иначе. Я не стала его искать, но страх ездить в автобусе до сих пор остался», — говорит пострадавшая.





По словам Дании, из-за большого срока обезболивающие не выписали, поэтому постоянную боль приходится просто терпеть.



