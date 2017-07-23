В южных регионах страны объявлено штормовое предупреждение

В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".





Так, днем 25-29 июля в Карагандинской области местами ожидается очень сильная жара 40-42 градусов. Днем 25-29 июля в Кызылординской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается очень сильная жара 45 градусов. Днем 26-30 июля Жамбылской, Алматинской областях местами ожидается очень сильная жара 40-43 градусов.





Отметим, ранее врачи рассказали , как спастись от теплового удара.





При длительном пребывании на солнце, есть риск получить перегрев организма. Перегрев хуже переносится пожилыми людьми и детьми, также в группе риска находятся люди, страдающие хроническими заболеваниями - гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, люди с избыточным весом, люди употребляющие алкоголь.





Врачи рекомендуют избегать физической активности в слишком жаркие дни и в часы активного солнца с 11:00 до 16:00; защищаться от солнца, надев головной убор, или воспользоваться зонтом; носить одежду светлых тонов из хорошо проветриваемых, натуральных тканей (хлопок, лен, шерсть); не находиться на солнце в период его повышенной активности.





Также рекомендуется пить большое количество жидкости (1,5 - 2 л. в день), хорошо утоляют жажду морс, квас и особенно горячий чай ; открывать окна, использовать вентиляторы и кондиционеры для поддержания постоянной циркуляции воздуха в закрытых помещениях; избегать переедания; не рекомендуется употреблять алкоголь.



