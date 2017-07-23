Николас Кейдж: В казахском чапане можно сниматься в фильме

После встречи в университете для почетного гостя накрыли дастархан.

Голливудскую звезду Николаса Кейджа в Астане облачили в казахский чапан, передает передает Казинформ





Сегодня «оскароносный» актер побывал в Казахском национальном университете искусств и встретился с его студентами и преподавателями.





После встречи в университете для почетного гостя накрыли дастархан. Там, в лучших традициях казахского гостеприимства, ректор Казахского национального университета искусств Айман Мусаходжаева накинула на плечи дорогого гостя чапан.





«Николасу Кейджу казахский чапан очень понравился. Он сказал, что и материал, и цвет хороший. По его словам, в нем даже можно в фильме сниматься», - рассказала корреспонденту агентства Айман Мусаходжаева.













Как сообщалось, ранее Николас Кейдж и Асет Исекешев высадили деревья возле Дворца школьников. 22 июля на торжественном открытии XIII Международного кинофестиваля «Евразия» в Астане Николас Кейдж вместо того, чтобы пройти по красной дорожке, пошёл здороваться своими поклонниками.



