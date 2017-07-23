Николас Кейдж в чапане стал героем фотожаб
23 июля 2017, 19:44
Пользователей Сети позабавил отрешенный вид актера.
Сегодня, 23 июля, голливудский актер, продюсер и режиссер Николас Кейдж побывал в Казахском национальном университете искусств. Актера облачили в чапан, после чего снимок разлетелся по соцсетям, а сам актер стал героем фотожаб, передает Zakon.kz.
Пользователей Сети позабавил отрешенный вид актера.
Напомним, Николас Кейдж приехал в Астану для участия в XIII Международном кинофестивале «Евразия». Сегодня актер присутствовал на церемонии открытия первого конкурса детского кино «Пять континентов». Также Николас Кейдж встретился с детьми с ограниченными возможностями. Голливудский актер и аким города вместе высадили деревья у Дворца школьников – как символ рождения и роста «Пяти континентов».
Фото: соцсети.
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