В ДТП на трассе Алматы-Капшагай пострадали семеро, в том числе двое детей

На 20 км трассы Алматы-Капшагай столкнулись две автомашины HondaCRV и Toyota Ipsum. В результате аварии пострадали семь человек, из них двое детей, сообщает сообщает Казинформ





По словам очевидцев, автомашины направлялись в Алматы из Капшагая. Как стало известно, Honda двигалась в среднем ряду, а Toyota попыталась развернуться с крайнего правого ряда. От удара последнюю машину опрокинуло на крышу.





В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек: в автомашине Honda трое взрослых и двое детей, в Toyota - пассажир и водитель. Все пострадавшие госпитализированы. Их увезла карета скорой помощи. Другие подробности произошедшего выясняются. Сейчас на месте работает полиция.













Шолпан Оразбекова.



