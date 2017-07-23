В ДТП на трассе Алматы-Капшагай пострадали семеро, в том числе двое детей
23 июля 2017, 21:49
Все пострадавшие госпитализированы.
На 20 км трассы Алматы-Капшагай столкнулись две автомашины HondaCRV и Toyota Ipsum. В результате аварии пострадали семь человек, из них двое детей, сообщает Казинформ.
По словам очевидцев, автомашины направлялись в Алматы из Капшагая. Как стало известно, Honda двигалась в среднем ряду, а Toyota попыталась развернуться с крайнего правого ряда. От удара последнюю машину опрокинуло на крышу.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек: в автомашине Honda трое взрослых и двое детей, в Toyota - пассажир и водитель. Все пострадавшие госпитализированы. Их увезла карета скорой помощи. Другие подробности произошедшего выясняются. Сейчас на месте работает полиция.
Шолпан Оразбекова.
Фото: infotm.kz.
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