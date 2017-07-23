Мужчина попытался выйти из самолета во время полета
23 июля 2017, 23:29
Пассажира сначала отвезли в больницу, сейчас он находится на допросе.
Полиция в лондонском аэропорту Лутон задержала мужчину, который, предположительно, во время полета пытался открыть дверь самолета, осуществляющего рейс из Польши, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Daily Mail.
По данным газеты, полиция откликнулась на сообщения о пассажире, нарушающем общественный порядок, около 11 часов вечера в субботу (около 4.00 воскресенья аст). По словам полицейских, пассажира сначала отвезли в больницу, сейчас он находится на допросе.
[qoute]"Мужчина был задержан по подозрению в том, что представлял угрозу авиалайнеру", — сообщается в заявлении полиции.
Фото: Flickr / Geoff Collins.
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