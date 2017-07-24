EXPO 2017: анонс мероприятий на 24 июля

10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».





Для посетителей выставки подготовлена программа.





Так, в 09:00 стартует двухдневная пятая конференция Форума «Энергия Будущего» в рамках Астана ЭКСПО-2017. Работу форума на тему «Всеобщий доступ к устойчивой энергетике» откроют Герасимос Томас, Заместитель комиссара ЕС по вопросам энергетики, Бакытжан Сагинтаев, Премьер-министр Республики Казахстан, Канат Бозумбаев, Министр энергетики Республики Казахстан, Траян Христеа, Посол, Глава Представительства Европейского Союза в Казахстане, и Клаус Троеэль, Генеральный секретарь Европейского инвестиционного банка. Ведущим пятой серии станет научный обозреватель Квентин Купер, популярный ведущий программы на BBC Radio 4.





Первый день конференции на тему «Экологически чистые решения для зданий будущего» будет посвящен обсуждению энергоэффективных решений в строительстве и городской архитектуре – новейшие технологии, передовые методы и инновации в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии попадут в центр внимания ведущих казахстанских и международных экспертов. Лучшие европейские исследователи и участники рынка продемонстрируют успешные проекты и самые современные способы интеграции возобновляемых источников энергии в строительство и менеджмент объектов недвижимости, расскажут об энергоэффективных методах строительства, интеллектуальных строительных решениях, о городском дизайне и инфраструктуре умных городов. Кроме того, спикеры поделятся своими идеями о том, как чистая энергия будет определять города будущего.





Вторая часть конференции, посвященная теме «Термоядерная энергия: от научной фантастики до научного факта», соберет известных исследователей в данной области - представителей таких организаций, как EUROfusion, проект ITER, F4E и Национальный ядерный центр Казахстана, а также специалистов из ведущих национальных учреждений Европейского Союза и Российской Федерации. Участники представят перспективы использования управляемого термоядерного синтеза с магнитным удержанием плазмы в целях обеспечения доступной, безопасной и экологически устойчивой электроэнергией. Эксперты также обсудят потенциал сотрудничества между Европейским Союзом и Казахстаном в контексте недавнего подписания Соглашения между Международной организацией по термоядерной энергии ITER и Национальным ядерным центром министерства энергетики Казахстана.





В 10:00 в Медиа-Центре ЭКСПО-2017 состоится пресс-конференция с участием участием представителей Уганды, где журналистам предоставится возможность взять интервью у делегатов. Тема пресс-конференции: «Сотрудничество между Казахстаном и Угандой, а также участие Уганды на ЭКСПО 2017».





А в 11:00 в рамках EXPO-2017 пройдет Национальный день республики Уганда. Официальную делегацию возглавит Rutazindwa Gideon Mwebaze, Посол Уганды в Российской Федерации.





Официальную церемонию Национального дня продолжит выступление артистов Уганды - группы Crane, которые исполнят традиционные танцы. Гости смогут насладиться настоящей культурой Уганды.





Следует отметить, что после того, как Уинстон Черчилль пересек всю Африку, он назвал Уганду жемчужиной Африки за ее прекрасную флору и фауну. Уганда находиться в Восточно-Африканском регионе и граничит с Кенией на востоке, с Южным Суданом на севере, на западе – с Демократической Республикой Конго, на юго-западе – с Руандой и на юге – с Танзанией. Павильон Уганды на EXPO 2017 признан одним из лучших представленных на выставке вместе с национальными экспонатами, которые передают уникальную культуру Уганды.





В рамках международной выставки «ЭКСПО-2017» в театре «Астана Опера» пройдет один из самых престижных конкурсов оперных певцов – «Опералия» Пласидо Доминго. Открытие сегодня в 16.00. Программа конкурса включает в себя:

24 июля 16.00 – четвертьфинал 1

25 июля 14.30 – четвертьфинал 2

26 июля 16.30 – полуфинал

29 июля 18.00 – финал





Фото: Informburo.kz







