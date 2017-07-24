Казахстан отказался покупать электричество у Кыргызстана
24 июля 2017, 10:18
С 16 июня начата поставка электроэнергии в Узбекистан по 2 цента.
Переговоры Кыргызстана с Казахстаном о поставках электроэнергии не увенчались успехом, сообщает Knews.kg.
К положительному результату принесли длительные переговоры с Узбекистаном, которому с 16 июня начат экспорт электричества. Об этом говорится в информации ОАО «Электрические станции» Кыргызстана.
Компания отмечает, что в этом году прогнозировался избыток воды в Токтогульском водохранилище. Со стороны ОАО «Электрические станции» начаты переговоры с потенциальными покупателями Казахстана и Узбекистана по поставкам электроэнергии. В итоге, удалось договориться с узбекской стороной. С 16 июня начата поставка электроэнергии в Узбекистан по 2 цента.
Но этого объема экспорта электроэнергии недостаточно, чтобы избежать переполнения Токтогульского водохранилища, отмечают «Электрические станции». Приток воды к водохранилищу за II квартал 2017 года составил 8 млрд кубометров при норме 4,98 млрд, что на 62% больше среднемноголетнего притока воды.
По данным Нацэнергохолдинга, вопрос экспорта электричества для рационального использования водных ресурсов прорабатывался с февраля этого года. В случае переполнения, как отмечают в холдинге, придется производить технические попуски воды с плотины Токтогульской ГЭС.
Фото: соцсети
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