В плену у солнца: на Казахстан надвигается 45-градусная жара
24 июля 2017, 12:01
Прогноз погоды на 25-27 июля.
В предстоящие трое суток, под влиянием поля повышенного атмосферного давления в большинстве областей Казахстана погода без осадков, ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха. В южной половине республики очень жарко, столбики термометров днём повысятся местами до плюс 40…45ºС, в северной половине Казахстана предполагается повышение дневной температуры до 27-33, местами 35…38ºС, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В ряде областей из-за жары объявлено штормовое предупреждение.
Днем 25-29 июля в Карагандинской области местами ожидается очень сильная жара 40-42 градусов.
Днем 25-29 июля в Кызылординской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается очень сильная жара 45 градусов.
Днем 26-30 июля Жамбылской, Алматинской областях местами ожидается очень сильная жара 40-43 градусов.
Фото: www.yaplakal.com
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