В Алматы осуждены экс-руководители страховой компании

В Алмалинском районном суде вынесен приговор бывшим управляющим директорам и членам правления АО «Страховая компания «AMANAT INSURANCE» , передает , передает Zakon.kz





На скамью подсудимых попали советник председателя правления АО «СК «AMANAT INSURANCE» Сеитова З., управляющие директора СК Писарева С. и Жаутикова Г.





Сеитова была предана суда по ст.ст. 385 ч.2, 190 ч.3 п.1, 24 ч.3, 190 ч.4 п.2 УК РК, Писарева - ст.ст.385 ч.2, 190 ч.3 п.1, 24 ч.3, 190 ч.4 п.2 УК РК, Жаутикова - по ст.ст.385 ч.2, 190 ч.3 п.1, 24 ч.3, 190 ч.4 п.2 УК РК.





Судом установлено, что с 29 января по 20 февраля 2015 года у Писаревой и Жаутиковой возник преступный умысел на совершение подделки официальных документов с целью хищения чужого имущества. Для этого они вступили в сговор с советником председателя правления страховой компании Сеитовой. Как следует из приговора суда, подсудимые изготовили подложные дополнительные соглашения к трудовым договорам и подали претензии на имя исполняющего обязанности председателя правления страховой компании с требованием выплатить им компенсации с пеней. Писаревой и Жаутиковой было выплачен 628 826 тенге и 606 677 тенге (соответственно). Далее обвиняемые, реализуя свои замыслы, используя подложные дополнительные соглашения обратились суд с иском о взыскании сумм компенсаций. Сеитова поддержала исковые требования. Решением суда в пользу Писаревой и Жаутиковой со страховой компании были взысканы суммы в размере 1 218 986 тенге и 1 215 008 тенге (соответственно).





"Таким образом, Писарева, Жаутикова и Сеитова, путем обмана и злоупотребления доверием, в группе лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения совершили хищение чужого имущества в крупном размере, причинив АО «Страховая компания «AMANAT INSURANCE» крупный материальный ущерб в размере 3 669 497 тенге", - говорится в приговоре суда.





На этом подсудимые не остановились, и снова подали иск в суд о взыскании компенсаций за нарушения прав, в общем размере 31 200 000 тенге. Однако решением районного суда в удовлетворении исковых требований Писаревой и Жаутиковой было отказано. Последние обжаловали это решение в апелляционном порядке, и постановлением апелляционной судебной коллегии исковые требования были удовлетворены частично и с АО «Страховая компания «AMANAT INSURANCE» в пользу Писаревой и Жаутиковой были взысканы денежные суммы в размере 13 800 000 тенге и 17 400 000 тенге (соответственно). Но постановлением кассационной судебной коллегией Алматинского городского суда вышеуказанное апелляционное постановление было изменено и оставлено в силе решение районного суда.





"Таким образом, Писарева, Жаутикова, действующие в группе лиц по предварительному сговору с Сеитовой, по независящим от них обстоятельствам, не смогли довести до конца свои умышленные преступные действия, направленные на хищение чужого имущества в особо крупном размере на общую сумму 31 200 000 тенге", - отмечается в приговоре.





Приговором суда бывший советник председателя правления АО «СК «AMANAT INSURANCE» Сеитова З., бывшие управляющие директора Писарева С. и Жаутикова Г. признаны виновными во вменяемых им преступлениях. Каждая осуждена на 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. На основании п.4 ч.1 ст. 4 Закона РК «Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан» осужденным сокращен срок на 2 года 5 месяцев.





Приговор не вступил в законную силу.



