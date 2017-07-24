Вооруженная банда, совершившая несколько серьезных преступлений, обезврежена в Актобе

Уже сейчас им доказано совершение ещё 6 тяжких преступлений, ущерб по которым исчисляется десятками миллионов тенге.

В ночь на 22 июля в Актобе вооружённая банда совершила разбойное нападение на гражданку Казахстана и двух граждан России, занимающихся ювелирным бизнесом, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области.





Проникнув через окно 2-этажа в квартиру и угрожая выстрелами из пистолета, бандиты в масках требовали выдать сейф с деньгами и драгоценностями.





На место происшествия оперативно прибыли сотрудники криминальной полиции УВД Актобе и ДВД Актюбинской области.





" В процессе задержания вооружённые преступники оказали яростное сопротивление и применили огнестрельное оружие против сотрудников полиции, но были обезоружены. Жертв и ранений не допущено ", - сообщили в полиции.





В результате полицейскими обезврежена устойчивая банда в составе трех жителей Актобе, ранее неоднократно судимых за грабежи, разбои и причинение тяжких телесных повреждений. Уже сейчас им доказано совершение ещё 6 тяжких преступлений, ущерб по которым исчисляется десятками миллионов тенге.





У преступников изъят боевой пистолет с патронами калибра 9 мм., маски, скотч для связывания жертв и другие доказательства преступной деятельности. Все преступники арестованы. Продолжается их отработка на причастность к другим преступлениям.





"За мужество и героизм, проявленные при спасении жизней мирных людей, ликвидации банды и задержании вооружённых преступников, сотрудники полиции УВД Актобе поощрены руководством ДВД Актюбинской области и представлены к поощрению правами министра внутренних дел", - отметили в ДВД.



