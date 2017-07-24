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В Алматы пропала 16-летняя девушка

24 июля 2017, 14:24

Анастасия ушла гулять и не вернулась.

В Алматы в минувшие выходные пропала 16-летняя девушка, сообщает Zakon.kz.

В Алматы пропала Смирнова Анастасия, 29.01.2001 года рождения. Как сообщила соседка Насти, в субботу вечером девушка ушла на встречу с Назаром Астаниным, и с тех пор не выходила на связь, телефоны у обоих отключены.

Приметы Анастасии: рост 153-155 см, худенькая, длинные светлые волосы. Была одета в белый топик, полосатые штаны, черную кепку, кроссовки чёрные, серый рюкзак. Документов при себе не имеет.

Убедительная просьба ко всем неравнодушным жителям, сделать максимальный репост по всем возможным социальным сетям. Все, кто владеет какой либо информацией, могут позвонить по указанным номерам:

+7 701 724 52 15 Смирнова Екатерины (мама)
+7 771 748 13 49 - Сестра.
+7 707 252 61 00 - Инициативная группа поиска Совет Общественной Безопасности.

Фото Назара также распространяют в соцсетях



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