В Алматы пропала 16-летняя девушка

В Алматы в минувшие выходные пропала 16-летняя девушка, сообщает сообщает Zakon.kz.





В Алматы пропала Смирнова Анастасия, 29.01.2001 года рождения. Как сообщила соседка Насти, в субботу вечером девушка ушла на встречу с Назаром Астаниным, и с тех пор не выходила на связь, телефоны у обоих отключены.





Приметы Анастасии: рост 153-155 см, худенькая, длинные светлые волосы. Была одета в белый топик, полосатые штаны, черную кепку, кроссовки чёрные, серый рюкзак. Документов при себе не имеет.



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+7 701 724 52 15 Смирнова Екатерины (мама) +7 771 748 13 49 - Сестра. +7 707 252 61 00 - Инициативная группа поиска Совет Общественной Безопасности.





Фото Назара также распространяют в соцсетях