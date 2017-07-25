EXPO 2017: анонс мероприятий на 25 июля

Что посмотреть на международной выставке во вторник.

10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».

Для посетителей выставки подготовлена программа.





Так, в 11:00 состоится празднование Национального дня Республики Сингапур. В мероприятии примут участие Министр торговли и промышленности Доктор Ко По Кун, а также Вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан Ерлан Хаиров.





После официального открытия, своим выступлением гостей Выставки порадуют музыкальная группа Jungledelics и партия из 20 танцоров и музыкантов из Сингапура. Продюсер выступления - Рудольф Ван Дер Вен, хореограф – Эдди Росди и музыкальный режиссер – Эдди Тео.



В 15:00 состоится празднование Национального дня государства Коста-Рика. В мероприятии будут участвовать генеральный директор по внешней политики Республики Коста-Рика Христиан Гильерме, вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Лязат Актаева и другие официальные лица.

В рамках Церемонии празднования, гостям будет представлен музыкальный номер латино-американских саксофонистов. После культурной программы мероприятия, все желающие смогут продигустировать Коста-Риканский кофе в Национальном павильоне страны.

На сегодня 99% электроэнергии, используемой Коста-Рикой были выработаны из альтернативных источников энергии. Данный показатель является самым высоким в мире. В стране 65% энергии производят ГЭС, 15% приходится на ветряную энергию, а остальное на солнечную и геотермальную. Стенд Коста-Рики в рамках международной специализированной Выставки и его яркое оформление отлично передает все разнообразие Коста-Риканской культуры и природы.

В 19.00 в Концертном зале «Астана» начнется концерт духового оркестра Государственной академической филармонии акимата города Астаны «Парад солистов». В программе прозвучат популярные произведения зарубежных композиторов в исполнении оркестра и солистов.

В 21:00 на сцене «Амфитеатра» на территории ЭКСПО-2017 состоится гала-концерт, посвященный празднованию Дней культуры Восточно-Казахстанской области . На концерте примут участие звезды казахстанской эстрады, которые являются выходцами восточного региона Казахстана. Среди них Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева.