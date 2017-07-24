В Швейцарии мужчина с бензопилой напал на прохожих
24 июля 2017, 17:06
По предварительным данным, ранения получили пять человек.
Неизвестный с бензопилой напал на прохожих на улице швейцарского города Шаффхаузен, сообщает Life.ru.
По предварительным данным, ранения получили пять человек, двое из них — в тяжёлом состоянии.
Die Polizeisperre in der Vorstadt #Schaffhausen#Grossaufgebot#Kettensägepic.twitter.com/Jdzp999MTA— Sebastian (@s_j_kummer) 24 июля 2017 г.
Район ЧП на данный момент оцеплен, работают сотрудники экстренных служб.Преступник пока не пойман, поэтому местным жителям рекомендуют не покидать свои дома, а владельцам магазинов, ресторанов и кафе — закрыть заведения до окончания оперативных мероприятий.
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