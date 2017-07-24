Двое работников суда в Восточно-Казахстанской области, спасая людей, героически погибли

Судейское сообщество республики, преклоняясь перед мужеством трагически погибших молодых сотрудников Урджарского районного суда, выражает соболезнование их родным и близким.

На минувшей неделе в ВКО произошло ЧП , в результате которого погибли четыре человека. Как сообщили в пресс-службе Восточно-Казахстанского областного суда, двое из погибших были работниками суда , передает Zakon.kz





21 июля в с.Уржар тремя работниками ТОО «Казсельбурводстрой» проводились работы по обслуживанию водопроводной трассы. Двое из них, спустившись в колодец, потеряли сознание в результате отравления собравшимся в колодце неизвестным газом. Третий работник, начав спускаться в колодец для оказания помощи, также почувствовал недомогание и, теряя сознание, стал кричать и звать на помощь.





"Услышали крики о помощи, проезжавшие мимо в этот момент, работники Урджарского районного суда Бакытжан Кайназаров и Бекзат Курумбаев. Б.Курумбаев первым подбежал к кричащему, вытащил его и тут же спустился в колодец для оказания помощи остальным людям. Однако под воздействием газа он потерял сознание. Б.Кайназаров, спустившись в колодец, тоже потерял сознание. В результате, не приходя в сознание, до приезда скорой медицинской помощи, погибли спустившиеся в колодец четыре человека", - сообщили в ведомстве.





В числе погибших Кайназаров Бакытжан, 1989 г.р., и Курумбаев Бекзат, 1983 г.р., работавшие водителем и рабочим в Урджарском районном суде.