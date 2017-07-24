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Полицейская собака нашла в автобусе сумку с килограммом наркотиков

24 июля 2017, 18:25

ЧП произошло в Алматинской области.

В Алматинской области на полицейском посту близ села Узынагаш Жамбылского района был остановлен для проверки рейсовый пассажирский автобус, полицейская собака обнаружила в багажном отсеке сумку с наркотиками. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.

«Наркотики, а именно - около 1 кг марихуаны, заложенные в спортивную сумку, обнаружила служебно-розыскная собака по кличке Актос. В принципе, она же обнаружила и владельца груза, оказавшегося 30-летним жителем Алматы, который следовал в автобусе в качестве пассажира», - сообщили в пресс-службе ДВД области.

По факту незаконного хранения и перевозки наркотических средств возбуждено уголовное производство, предусмотренное ст.296 ч.4 УК РК.

В областной полиции также отметили, что с начала года в регионе изъято уже более 311 кг различных наркотиков, из которых свыше 3,6 кг героина.

Фото nebolet.com


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