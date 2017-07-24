В Кокшетау кинотеатр поймали на нарушении авторских прав

Картину скачали из Интернета и демонстрировали без разрешения.

В Кокшетау полицейскими выявлен факт нарушения авторских и смежных прав, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД АКмолинской области.

18 июля в ДВД Акмолинской области поступило отношение директора ТОО «NEO films» о принятии мер в отношении одного из кинотеатров г. Кокшетау по факту незаконного показа фильмов, правообладателем которых является студия «Nurtas Production». Сумма ущерба составила 2 миллиона тенге.

20 июля при проведении оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками Управления криминальной полиции был выявлен факт нарушения авторских прав в кинотеатре «Regis», расположенном в здании ТД «Алатау».

По подозрению в совершении данного преступления установлена жительница г. Кокшетау 1982 года рождения, индивидуальный предприниматель, которая пояснила, что фильм «Побег из аула. Операция махаббат» был скачан с одного из интернет-сайтов. При этом каких-либо разрешительных документов на показ данного фильма, а именно - копии прокатного удостоверения из МЮ РК, договора со студией «Nurtas Prod u ction» и акта приема-передачи фильма, не имеется.

В настоящее время начато досудебное производство по ст. 198 ч.3 УК РК (нарушение авторских и смежных прав).

Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 5 000 МРП.