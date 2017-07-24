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Али Окапов выступит на концерте ВКО в Астане

24 июля 2017, 20:48

Завтра, 25 июля в 21.00 час, в «Амфитеатре» на территории «ЭКСПО-2017» жители столицы смогут посетить грандиозный Гала-концерт «Шырайлы Шығыстан – атағы асқақ Астанаға».

Любимец казахстанской молодежи, певец Али Окапов примет участие в Гала-концерте «Шырайлы Шығыстан – атағы асқақ Астанаға», организованном в столице в рамках Дней Восточно-Казахстанской области.

Завтра, 25 июля в 21.00 час, в «Амфитеатре» на территории «ЭКСПО-2017» жители столицы смогут посетить грандиозный Гала-концерт «Шырайлы Шығыстан – атағы асқақ Астанаға». Почетным гостем программы станет известный казахстанский певец Али Окапов. Кроме того, как уже сообщалось ранее, свою родную область поддержит своим выступлением советская и казахстанская эстрадная певица, киноактриса, Народная артистка КазССР Роза Рымбаева.

Отметим, что сейчас в Астане проходят Дни ВКО. Там организованы выставки археологических артефактов «Ата-бабалар мұрасы» и фотовыставка «Родной земли – многоголосье». На ипподроме «Қазанат» был представлен Национально-культурный комплекс «Этноаул» с выставками ремесленников ВКО и театрализованным концертом филармонии имени А. Кашаубаева г.Семей с участием мастеров искусства региона.

В завершение напомним, сегодня, в 18.00 часов состоится концерт Розы Рымбаевой с эстрадно-симфоническим оркестром акима Восточно-Казахстанской области на сцене у площади «Байтерек» (Художественный руководитель и главный режиссер Александр Галсанов).###


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