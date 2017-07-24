В Египте пропали без вести шестеро казахстанцев - МИД РК
По данным МИДа, все шестеро пропавших проживали в одной квартире.
Исчезновение казахстанцев в Египте прокомментировали в Министерстве иностранных дел РК, передаёт ИА «NewTimes.kz».
«На данный момент ведутся поиски 6 казахстанцев, пропавших в Египте. Посольство Казахстана в Каире направило ноту в министерство иностранных дел Египта. Наши дипломаты ведут работу и находятся в постоянном контакте с родными и близкими пропавших ребят», — пояснил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.
По данным МИДа, все шестеро пропавших проживали в одной квартире.
Напомним, ранее пользователь Фейсбук сообщил об исчезновении двух молодых казахстанцев в Египте. По его данным, на связь парни не выходят с 20 июля.
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