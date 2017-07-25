В США машина наехала на прохожих: есть жертвы

Два человека погибли, восемь получили ранения и были госпитализированы в результате наезда автомобиля на группу людей в американском штате Южная Дакота, пишет Вести.ру.

При этом сотрудник дорожной полиции Тони Манган отметил, что предварительные данные указывают на то, что водитель совершил наезд не намеренно.

При этом мужчина, управляющий автомобилем, был госпитализирован. Его личность не разглашается.

Наиболее громкий случай с наездом на пешеходов в США произошел в Нью-Йорке 18 мая 2017 года, когда мужчина протаранил толпу на Таймс-сквере, в результате чего погибла девушка и были травмированы около 20 человек.

7 апреля в центре Стокгольма грузовик на большой скорости въехал в толпу пешеходов: 5 человек погибли, еще 14 – получили ранения. Эта трагедия стала первым в истории Швеции терактом с жертвами.

22 марта в Лондоне подобный случай произошел на Вестминстерском мосту – рядом со зданием парламента: 5 человек погибли, включая террориста, еще 40 человек пострадали.

19 декабря 2016 года грузовик протаранил Рождественскую ярмарку в Берлине. Под колесами погибли 11 человек, 50 – получили ранения различной степени тяжести. Организатора теракта впоследствии ликвидировали в Италии.

14 июля в Ницце террорист на грузовике таранил прохожих на Английской набережной: 86 человек погибли, более 300 пострадали. Нападавшего на месте застрелили полицейские.