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Пропавшая в горах Алматы юная фехтовальщица обнаружена живой

25 июля 2017, 08:30

Увидев сотрудников СОБ, девушка с неким Назаром, начали бежать и прыгнули вниз с горы.

16-летняя фехтовальщица, пропавшая в Алматы, найдена живой, передает Zakon.kz.

Об этом в Facebook написал один из волонтеров.

"Анастасия была найдена в горах, была с неким Назаром. Увидев сотрудников СОБ, они начали бежать и прыгнули вниз с горы. Ислам Угушев прыгнул вслед за Анастасией, дабы поймать ее, поймал, удержал, но пролетели по камням 15 метров. Ислам Угушев и Анастасия госпитализированы в БСМП. Подробная информация будет позже", - говорится в записи на странице Угушева.

В посте отмечается, что сам волонтер получил сотрясение мозга и ушибы средней тяжести, а состояние Анастасии Смирновой оценивается как тяжелое.

Фото: соцсети

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