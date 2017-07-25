Пропавшая в горах Алматы юная фехтовальщица обнаружена живой
25 июля 2017, 08:30
Увидев сотрудников СОБ, девушка с неким Назаром, начали бежать и прыгнули вниз с горы.
16-летняя фехтовальщица, пропавшая в Алматы, найдена живой, передает Zakon.kz.
Об этом в Facebook написал один из волонтеров.
"Анастасия была найдена в горах, была с неким Назаром. Увидев сотрудников СОБ, они начали бежать и прыгнули вниз с горы. Ислам Угушев прыгнул вслед за Анастасией, дабы поймать ее, поймал, удержал, но пролетели по камням 15 метров. Ислам Угушев и Анастасия госпитализированы в БСМП. Подробная информация будет позже", - говорится в записи на странице Угушева.
В посте отмечается, что сам волонтер получил сотрясение мозга и ушибы средней тяжести, а состояние Анастасии Смирновой оценивается как тяжелое.
Фото: соцсети
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