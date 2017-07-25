8000 калорий в день и кислородные маски: как живут борцы сумо

Борцы каждое утро по три часа отрабатывают приемы, а в 10:30, когда тренировка заканчивается, они раздают автографы и позируют для фотографий, как настоящие звезды.

В японском городе Нагоя располагается буддистский храм, где тренируется элита сумо. Этот вид единоборств практикуется с XV века. Спортсмены потребляют 8000 калорий в день и спят в кислородных масках, ходят в набедренных повязках и по очереди выталкивают противников из кольца песка , сообщает , сообщает Bigpicture.ru





Борцы каждое утро по три часа отрабатывают приемы, а в 10:30, когда тренировка заканчивается, они раздают автографы и позируют для фотографий, как настоящие звезды. Далее по расписанию первый прием пищи.









Борцов сумо называют рикиси.













Ранний обед, который готовят младшие борцы в храме, состоит из похлебки из свиной ноги, жареных сардин, риса на пару и тянконабэ — блюда из множества ингредиентов (в основном источники белка), приготовленного в горшочке.









В буддистском храме на данный момент тренируются 11 человек.













После обеда борцы обязательно спят несколько часов в кислородных масках, чтобы было легче дышать.













Быть борцом сумо означает есть, жить и дышать как японец, начиная от прически и одежды и заканчивая жесткой иерархией.









Слева борец сумо из Бразилии, справа — из Монголии. Спортсмены накладывают эластичный бинт перед тренировкой.









Хотя сумо — традиционно японский вид спорта, на данный момент среди борцов больше иностранцев, в основном монголов, которые с трудом ассимилируются в японской культуре.









«Язык — главная проблема, — рассказывает Томозуна Ояката, более известный под псевдонимом Кёкутенхо, борец и тренер сумо монгольского происхождения, один из первой шестерки монгольских спортсменов, которых приняли в 1992 году. — Я не мог даже понять, ругают меня или хвалят».









Сегодня же чемпион, чье настоящее имя Нямжавын Цэвэгням, говорит по-японски почти безупречно, женился на японке и получил гражданство (обязательное требование для тех, кто хочет стать тренером).









Борец сумо позирует для фотографии.









Помимо всего, полная ассимиляция в японскую культуру означает, что борец не должен испытывать какие-либо отрицательные эмоции — злость, недоброжелательность, неприязнь.











