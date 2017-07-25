Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

8000 калорий в день и кислородные маски: как живут борцы сумо

25 июля 2017, 11:29

Борцы каждое утро по три часа отрабатывают приемы, а в 10:30, когда тренировка заканчивается, они раздают автографы и позируют для фотографий, как настоящие звезды.

В японском городе Нагоя располагается буддистский храм, где тренируется элита сумо. Этот вид единоборств практикуется с XV века. Спортсмены потребляют 8000 калорий в день и спят в кислородных масках, ходят в набедренных повязках и по очереди выталкивают противников из кольца песка, сообщает Bigpicture.ru.

Борцы каждое утро по три часа отрабатывают приемы, а в 10:30, когда тренировка заканчивается, они раздают автографы и позируют для фотографий, как настоящие звезды. Далее по расписанию первый прием пищи.



Борцов сумо называют рикиси.





Ранний обед, который готовят младшие борцы в храме, состоит из похлебки из свиной ноги, жареных сардин, риса на пару и тянконабэ — блюда из множества ингредиентов (в основном источники белка), приготовленного в горшочке.



В буддистском храме на данный момент тренируются 11 человек.





После обеда борцы обязательно спят несколько часов в кислородных масках, чтобы было легче дышать.





Быть борцом сумо означает есть, жить и дышать как японец, начиная от прически и одежды и заканчивая жесткой иерархией.



Слева борец сумо из Бразилии, справа — из Монголии. Спортсмены накладывают эластичный бинт перед тренировкой.



Хотя сумо — традиционно японский вид спорта, на данный момент среди борцов больше иностранцев, в основном монголов, которые с трудом ассимилируются в японской культуре.



«Язык — главная проблема, — рассказывает Томозуна Ояката, более известный под псевдонимом Кёкутенхо, борец и тренер сумо монгольского происхождения, один из первой шестерки монгольских спортсменов, которых приняли в 1992 году. — Я не мог даже понять, ругают меня или хвалят».



Сегодня же чемпион, чье настоящее имя Нямжавын Цэвэгням, говорит по-японски почти безупречно, женился на японке и получил гражданство (обязательное требование для тех, кто хочет стать тренером).



Борец сумо позирует для фотографии.



Помимо всего, полная ассимиляция в японскую культуру означает, что борец не должен испытывать какие-либо отрицательные эмоции — злость, недоброжелательность, неприязнь.






Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...