В РК 6,5 тысяч км дорог будут платными

Для внедрения системы платности дорог проводится работы по привлечению займов на сумму 150 млн долларов.

Одним из приоритетных задач госпрограммы «Нурлы жол» является внедрение платности на автодорогах республиканского значения, проинформировал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, сообщает сообщает Zakon.kz





По словам главы ведомства, всего планируется 6,5 тысяч км автодорог сделать платными.





«В текущем году мы приступили к монтажу системы взимания платы на автодорогах Астана-Темиртау (132 км) и Алматы-Капшагай (42 км). Также во втором полугодии планируем начать монтаж системы на автодороге Алматы-Хоргос (295 км). К концу года на данных участках планируем запустить систему», - сказал он.





Вместе с тем, до конца года планируется завершить разработку проекта на внедрение платности на 5,5 тысяч км (Капшагай-Талдыкорган, Астана - Костанай - граница РФ, Павлодар - граница РФ, Актобе - Уральск - граница РФ, Атырау - Доссор - Бейнеу - Акжигит - граница Узбекистана, граница РФ - Актобе - Кызылорда, Тараз - Кайнар, Щучинск - Кокшетау - Петропавловск - граница РФ, Уральск граница РФ, Астана - Павлодар, Актау - Бейнеу, Кызылорда - Шымкент-Тараз, Шымкент - граница Узбекистана).





«На внедрение платности и дальнейшую эксплуатацию системы планируется привлечение инвесторов в лице всемирно известных компаний (Kapch, FETC, РТ-Инвест) с софинансированием средств у ЕБРР (период реализации 2018-2019 годах).





В настоящее время АО «НК «КазАвтоЖол» проводит работу по привлечению займов ЕБРР на сумму 150 млн. долларов», - отметил Ж. Касымбек.





Ксения Давыдова, Астана