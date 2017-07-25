В Алматы задержали банду, угонявшую исключительно автомашины марки "Нива"

Мужчины занимались угоном автомобилей с целью сбыта транспорта в Алматы и Алматинской области.

Всего банда состояла из трех мужчин, все граждане Казахстана, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.





Гражданин Т., уроженец Республики Узбекистан, ранее уже привлекался к уголовной ответственности, судим за аналогичное преступление, то есть, и раньше занимался угонами авто.





Со своим подельником они промышляли угонами определенными машинами, вплоть до марки, модели и даже цвета транспортного средства.





Так они выполняли заказы гр. Т., который, в свою очередь, переделывал угнанные авто и сбывал их по рыночной цене.





Действия последнего, заключались в приобретении аварийного авто, далее, он давал «заказ» гр. Т. и гр. Д. с конкретными параметрами авто совпадающими с аварийной машиной.





Когда те предоставляли «заказ», находчивый «скупщик-продавец» в своем гараже ловко перебивал номера кузовов автомобилей, переодевал номерные знаки с аварийной на угнанную и сбывал», - рассказал схематику преступных действий задержанных начальник УКП ДВД города Алматы подполковник полиции Жанболат Зиадин.





На данный момент все участники преступной группы задержаны и взяты под стражу. Их действия квалифицируются по ст.188 УК РК – кража чужого имущества. Угнанные транспортные средства возвращены законным владельцам.



