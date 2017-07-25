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В Алматы задержали банду, угонявшую исключительно автомашины марки "Нива"

25 июля 2017, 11:48

Мужчины занимались угоном автомобилей с целью сбыта транспорта в Алматы и Алматинской области.

Всего банда состояла из трех мужчин, все граждане Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

Гражданин Т., уроженец Республики Узбекистан, ранее уже привлекался к уголовной ответственности, судим за аналогичное преступление, то есть, и раньше занимался угонами авто.

Со своим подельником они промышляли угонами определенными машинами, вплоть до марки, модели и даже цвета транспортного средства.

Так они выполняли заказы гр. Т., который, в свою очередь, переделывал угнанные авто и сбывал их по рыночной цене.

Действия последнего, заключались в приобретении аварийного авто, далее, он давал «заказ» гр. Т. и гр. Д. с конкретными параметрами авто совпадающими с аварийной машиной.

Когда те предоставляли «заказ», находчивый «скупщик-продавец» в своем гараже ловко перебивал номера кузовов автомобилей, переодевал номерные знаки с аварийной на угнанную и сбывал», - рассказал схематику преступных действий задержанных начальник УКП ДВД города Алматы подполковник полиции Жанболат Зиадин.

На данный момент все участники преступной группы задержаны и взяты под стражу. Их действия квалифицируются по ст.188 УК РК – кража чужого имущества. Угнанные транспортные средства возвращены законным владельцам.

Фото пресс-служба ДВД Алматы

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