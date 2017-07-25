Неизвестные устроили ДТП на востоке Москвы и украли из автомобиля $350 тысяч
25 июля 2017, 12:28
По факту разбоя возбуждено уголовное дело.
Полиция ищет неизвестных, устроивших автоаварию и укравших из автомобиля $350 тыс. на востоке Москвы, сообщает ТАСС.
"Около строения 11 по улице Главная Аллея неизвестные на автомобиле серебристого цвета, совершив ДТП с принадлежащей заявителю автомашиной Hyundai Sonata, проникли в салон и нанесли потерпевшему несколько ударов неустановленным предметом. После этого злоумышленники похитили сотовый телефон и пакет с деньгами в сумме $350 тыс. и скрылись на своем автомобиле", - сообщили ГУ МВД РФ.
Материальный ущерб составил около 20,6 млн рублей.
Потерпевший госпитализирован с ушибом головы. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.
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