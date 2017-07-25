Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Неизвестные устроили ДТП на востоке Москвы и украли из автомобиля $350 тысяч

25 июля 2017, 12:28

По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Полиция ищет неизвестных, устроивших автоаварию и укравших из автомобиля $350 тыс. на востоке Москвы, сообщает ТАСС.

"Около строения 11 по улице Главная Аллея неизвестные на автомобиле серебристого цвета, совершив ДТП с принадлежащей заявителю автомашиной Hyundai Sonata, проникли в салон и нанесли потерпевшему несколько ударов неустановленным предметом. После этого злоумышленники похитили сотовый телефон и пакет с деньгами в сумме $350 тыс. и скрылись на своем автомобиле", - сообщили ГУ МВД РФ.

Материальный ущерб составил около 20,6 млн рублей.

Потерпевший госпитализирован с ушибом головы. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...