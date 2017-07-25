ЕСПЧ присудил €6 тыс. одному из осужденных за убийство Немцова

Темирлан Эскерханов и другие фигуранты дела жаловались на условия содержания в московском СИЗО и при транспортировке.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил выплатить €6 тыс. компенсации Темирлану Эскерханову, осужденному за участие в убийстве Бориса Немцова , сообщает , сообщает ТАСС





В поданной Эскерхановым и братьями Анзором и Шадидом Губашевыми жалобе осужденные указывали на жестокое и унижающее, по их мнению, обращение с ними. Также они указывали на нарушение их прав на эффективную судебную защиту, выражали недовольство условиями содержания и транспортировки.





Напомним , московский окружной военный суд (МОВС) 13 июля приговорил Эскерханова и братьев Губашевых к 14, 19 и 16 годам колонии. Киллер Заур Дадаев был осужден на 20 лет заключения, а обвиняемый Хамзат Бахаев - на 11 лет. Оппозиционер и сопредседатель партии ПАРНАС Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в центре Москвы, на Большом Москворецком мосту. В политика с близкого расстояния стреляли из пистолета ПМ, четыре пули попали ему в спину. Немцов скончался на месте.





Фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС







