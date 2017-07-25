В Испании мужчина с криками "Аллах акбар" напал с ножом на полицейских
25 июля 2017, 15:35
Об этом сообщил министр внутренних дел Хуан Игнасио Соидо.
Испанская полиция задержала мужчину, который напал с ножом на стражей правопорядка. Об этом сообщил министр внутренних дел Хуан Игнасио Соидо, передает РИА Новости.
ЧП произошло на пограничном пункте Бени Энза между Марокко и испанским анклавом Мелилья. Один полицейский получил легкое ранение.
При нападении мужчина кричал "Аллах акбар".
Фото: соцсети
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