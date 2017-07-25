Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Полиция задержала жителя Есика, умышленно наехавшего автомашиной на своего зятя

25 июля 2017, 16:35

Задержанный помещен под стражу в изолятор временного содержания.

Случай произошел 24 мая в городе Есике, являющегося центром Енбекшиказахского района, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.

44-летний мужчина поссорившись с собственным зятем, 1990 года рождения, попытался задавить его на своем «Жигули». С тяжелыми травмами молодой человек был госпитализирован в больницу, а тесть избегая ответственности скрылся в неизвестном направлении.

Вскоре подозреваемый мужчина был объявлен в республиканский розыск, а по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью полиция возбудила уголовное производство.

«Оперативники криминальной полиции Енбекшиказахского РУВД установили местонахождение разыскиваемого лица, который сейчас задержан и доставлен в районную полицию. Уголовное расследование по факту продолжается. Задержанный помещен под стражу в изолятор временного содержания» - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

Как выяснилось, потерпевший мужчина уже выписался из больницы и отказывается от претензий к собственному тестю. Тем не менее, с учетом тяжести совершенного деяния подозреваемому грозит ограничение свободы от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок.

Фото с сайта nadasuge.ru

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...