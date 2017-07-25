Полиция задержала жителя Есика, умышленно наехавшего автомашиной на своего зятя

Случай произошел 24 мая в городе Есике, являющегося центром Енбекшиказахского района, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.





44-летний мужчина поссорившись с собственным зятем, 1990 года рождения, попытался задавить его на своем «Жигули». С тяжелыми травмами молодой человек был госпитализирован в больницу, а тесть избегая ответственности скрылся в неизвестном направлении.





Вскоре подозреваемый мужчина был объявлен в республиканский розыск, а по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью полиция возбудила уголовное производство.





«Оперативники криминальной полиции Енбекшиказахского РУВД установили местонахождение разыскиваемого лица, который сейчас задержан и доставлен в районную полицию. Уголовное расследование по факту продолжается. Задержанный помещен под стражу в изолятор временного содержания» - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.





Как выяснилось, потерпевший мужчина уже выписался из больницы и отказывается от претензий к собственному тестю. Тем не менее, с учетом тяжести совершенного деяния подозреваемому грозит ограничение свободы от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок.



