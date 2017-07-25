СМИ анонсировали покупку «Реалом» 18-летнего форварда за 160 миллионов евро

Самый дорогой трансфер в истории футбола был совершен в августе прошлого года: еще один француз Поль Погба перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро.

Мадридский футбольный клуб «Реал» достиг соглашения с «Монако» о трансфере 18-летнего нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Marca.





По информации издания, королевский клуб заплатит за игрока рекордные 180 миллионов евро. Около 160 миллионов монегаски получат гарантированно, еще 20 — в зависимости от успешности выступлений форварда за сливочных. Конкретные критерии неизвестны.





Главный тренер «королевского клуба» Зинедин Зидан лично общался с игроком и его семьей, чтобы убедить футболиста присоединиться к команде. Предполагается, что форвард подпишет шестилетний контракт, по которому будет получать 135 тысяч евро в неделю.





В общей сложности Мбаппе провел в составе монегасков 58 игр, в которых забил 27 мячей, став вместе с клубом чемпионом Франции. В марте этого года форвард дебютировал в национальной сборной Франции. С тех пор сыграл четыре матча за нее.





Самый дорогой трансфер в истории футбола был совершен в августе прошлого года: еще один француз Поль Погба перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро.







