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В Москве возбудили дело после крупного ДТП со сгоревшим Mercedes

25 июля 2017, 21:24

С места аварии скрылся водитель сгоревшего Mercedes.

Полиция во вторник возбудила уголовное дело по факту крупного ДТП на Волоколамском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Около шести утра на шоссе столкнулись четыре машины, травмы получили четыре человека. С места аварии скрылся водитель сгоревшего Mercedes: по данным источника агентства, перед аварией он устроил "шашки" на дороге, грубо нарушая ПДД.


"По факту ДТП на Волоколамском шоссе возбуждено уголовное по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"", — сказал дежурный офицер.

По его словам, ведется следствие.

Фото: YouTube-канал Андрея Блинкова.

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