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Автомобиль службы такси сгорел на трассе Астана - Караганда

26 июля 2017, 01:35

Пострадавших, точное количество и имена которых устанавливают, предположительно, отвезли в ближайшую больницу в поселок Осакаровка.

Автомобиль службы такси сгорел на трассе Астана - Караганда, сообщает Казинформ.

По данным очевидцев, приславших видео в редакцию, 25 июля около 22:30 на автобане Астана-Караганда, в районе станции Анар, автомашина с карагадинскими номерами, принадлежащая таксомоторной компании «Престиж», налетела на отбойник.

В результате машина сгорела дотла. Пострадавших, точное количество и имена которых устанавливают, предположительно, отвезли в ближайшую больницу в поселок Осакаровка.

Подробности происшествия выясняются.




Фото: кадр из видео.

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