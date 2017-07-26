Пострадавших, точное количество и имена которых устанавливают, предположительно, отвезли в ближайшую больницу в поселок Осакаровка.

Автомобиль службы такси сгорел на трассе Астана - Караганда, сообщает сообщает Казинформ





По данным очевидцев, приславших видео в редакцию, 25 июля около 22:30 на автобане Астана-Караганда, в районе станции Анар, автомашина с карагадинскими номерами, принадлежащая таксомоторной компании «Престиж», налетела на отбойник.





В результате машина сгорела дотла. Пострадавших, точное количество и имена которых устанавливают, предположительно, отвезли в ближайшую больницу в поселок Осакаровка.





Подробности происшествия выясняются.















