Автомобиль службы такси сгорел на трассе Астана - Караганда
26 июля 2017, 01:35
Пострадавших, точное количество и имена которых устанавливают, предположительно, отвезли в ближайшую больницу в поселок Осакаровка.
Автомобиль службы такси сгорел на трассе Астана - Караганда, сообщает Казинформ.
По данным очевидцев, приславших видео в редакцию, 25 июля около 22:30 на автобане Астана-Караганда, в районе станции Анар, автомашина с карагадинскими номерами, принадлежащая таксомоторной компании «Престиж», налетела на отбойник.
В результате машина сгорела дотла. Пострадавших, точное количество и имена которых устанавливают, предположительно, отвезли в ближайшую больницу в поселок Осакаровка.
Подробности происшествия выясняются.
Фото: кадр из видео.
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