В Швейцарии задержали мужчину, ранившего пять человек бензопилой
26 июля 2017, 06:27
Два человека получили серьезные ранения, преступнику удалось скрыться.
В Швейцарии задержали мужчину, ранившего пять человек бензопилой. Пострадавшими оказались сотрудники кассы медицинского страхования, напоминает Росбалт со ссылкой на DW.
Как сообщает СМИ, преступник был задержан в кантоне Цюрих на следующий день после преступления. 24 июля он пилой ворвался в отделение кассы медицинского страхования и напал на сотрудников учреждения. Два человека получили серьезные ранения, преступнику удалось скрыться.
Злоумышленником оказался 51-летний гражданин Швейцарии без определенного места жительства, живущий в лесу и ранее судимый за нарушение закона о хранении оружия.
Фото: СС0
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