15 тайн любимых актеров, о которых мы и не подозревали

AdMe.ru отыскал интересные, а порой и неожиданные факты из биографии знаменитостей, и получилась эдакая «солянка», которая придется по вкусу всем киноманам.

Голливудские звезды живут у всех на виду, и иногда кажется, что мы знаем о них всё. Но некоторой информации все-таки удается ускользнуть от широкой аудитории.





15. У Софи Тернер аллергия на лошадей













Как призналась сама актриса, она астматик с детства и рядом с лошадьми начинает распухать и задыхаться, поэтому на съемках в ее кармане всегда есть ингалятор.

14. Тильда Суинтон и принцесса Диана учились в одном классе













Британская актриса происходит из древнего англо-шотландского рода. История ее семьи насчитывает более 1 000 лет. Тильде было 10, когда родители отправили ее учиться в закрытую школу-интернат в Кенте, где учились дети британских аристократов, в том числе и будущая принцесса Уэльская.



13. Кит Харингтон до 11 лет не знал своего полного имени









Кит — традиционная короткая форма имени Кристофер, но актер понятия не имеет, почему до 11 лет родители скрывали от него правду.

12. Бенедикт Камбербэтч — родственник короля Ричарда III













Знаменитый актер является потомком английского монарха, последнего представителя мужской линии Плантагенетов на английском престоле.

11. Кошка Криса Прэтта — это Снежок из «Стюарта Литтла»













В семье голливудских актеров Криса Прэтта и Анны Фэрис живет еще одна звезда — кошка по кличке Миссис Уайт. Старушка в молодости сыграла одну из главных ролей в детском фильме и его продолжении.

10. Дев Патель имеет черный пояс по тхэквондо





Актер признался, что мама отдала его в детстве на боевые искусства, чтобы направить его бурную энергию в правильное русло. Дев — профессиональный спортсмен, он занимал призовые места на многих международных соревнованиях.

9. Шарлиз Терон знает 26 диалектов языка африкаанс





Маленькая Шарлиз росла на ферме в Южной Африке, где для общения со сверстниками хватало языка первых бурских поселенцев. Английский же актриса выучила исключительно с помощью телевизора, и доказательство тому — ее сильный акцент, который есть до сих пор.

8. Джеки Чан занесен в черный список страховых компаний по всему миру





На протяжении многих лет Джеки Чан во время съемок неоднократно получал вывихи таза, ломал пальцы рук и ног, нос, скулы, бедра, грудину, шею, лодыжки и ребра. Поэтому страховые компании отказываются страховать актера и его команду каскадеров и Чану приходится самому оплачивать расходы на лечение.

7. Однажды Николь Кидман заработала $ 3,71 млн за 4 минуты



Рекламный ролик Chanel считается самым дорогим в истории бизнеса: на его съемки потратили $ 11 млн, почти 4 из которых достались исполнительнице главной роли.



6. Гвендолин Кристи — самая высокая актриса Голливуда













Рост актрисы с 14 лет составляет 191 см, но она не занималась баскетболом в детстве, как можно подумать. Гвендолин могла бы стать профессиональной гимнасткой, если бы не травма позвоночника, из-за которой ей пришлось оставить большой спорт.

5. Ким Кардашян и Николь Ричи дружат с 12 лет











Девочки практически выросли вместе, обе яркие представительницы голливудской «золотой» молодежи. Папа Ким был известным в Америке адвокатом, а приемный отец Николь — поп-музыкант, автор хита «Hello» Лайонел Ричи.

4. Эмма Уотсон увлекается рисованием автопортретов











