В Казахстане введен запрет на 3 года на вывоз сжиженного нефтяного газа
26 июля 2017, 15:19
Запрет введен "в целях охраны окружающей среды и предотвращения чрезвычайных ситуаций техногенного характера".
Министр энергетики РК подписал приказ от 29 июня 2017 года «О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа», сообщает Zakon.kz.
Согласно приказу, «в целях охраны окружающей среды и предотвращения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, введен запрет сроком на три года на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным транспортом, за исключением вывоза сжиженного нефтяного газа через таможенный пост «Алаколь» таможни «Достык»».
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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