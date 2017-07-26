В Астане, выпав из окна на шестом этаже, погибла пенсионерка
26 июля 2017, 16:04
Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельство случившегося.
Женщина погибла, выпав из окна многоэтажного дома на левобережье Астаны, сообщили в пресс-службе столичного департамента внутренних дел.
Информация о случившемся, как сообщили в ДВД, поступила в дежурную часть сегодня около часу дня. Женщина 1953 года рождения выпала из окна дома по улице Достык.
В данный момент выясняются причины произошедшего, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Источник Sputnik Казахстан
Фото sputniknews.kz
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