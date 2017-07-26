Сеильда Байшаков ожидает увидеть красивую игру на «EXPO 2017 Football cup»

«Намечается праздник большого футбола. Мне не только как президенту Федерации, как ветерану футбола вдвойне приятно, что у нас в Казахстане в период «EXPO 2017» будет проходить турнир легенд. Я думаю, он пройдет на хорошем уровне, и мы увидим красивую игру», - сказал он, выступая на пресс-конференции, посвященной предстоящему турниру «EXPO 2017 Football cup».





В «EXPO 2017 Football Cup» примут участие 6 команд: Казахстан, Россия, Италия, Германия, Португалия и сборная Мира. По формату данный турнир аналогичен российскому «Кубку Легенд», в котором принимают участие команды в составе 5 полевых игроков и 1 вратаря.





В рамках турнира своей игрой болельщиков порадуют известные футболисты (Дино Баджо, Марко Дельвеккио, Нуну Манише, Жан-Пьер Папен, Роман Широков, Валерий Карпин, Александр Филимонов и др). Главный арбитр - Массимо Бузакка (Италия). Судейская бригада из России.





Сборную Казахстана представят ветераны отечественного футбола, в составе с Олегом Воскобойниковым, Игорем Авдеевым, Андреем Карповичем, Кайратом Аубакировым, Муратом Тлешевым, Нурболом Жумаскалиевым и Андреем Финонченко.





5 августа состоятся матчи группового этапа, 6 августа пройдут матчи в серии плей-офф и церемония награждения.





Кроме того, 4 августа на сцене Амфитеатра ЭКСПО-2017 запланирована встреча футбольных фанатов с командами, фото- и автограф-сессии. 6 августа для воспитанников детско-юношеских спортивных школ будет организован мастер-класс с участием игроков.



