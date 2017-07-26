В ЮКО смягчили приговор экс-руководителю Конфедерации независимых профсоюзов

25 июля в Енбекшинском районном суде г.Шымкент состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении экс-руководителя Конфедерации независимых профсоюзов РК Л.Харьковой, сообщает Zakon.kz.

Судья, признав вину Л.Харьковой по ч.1 ст.250 («злоупотребление полномочиями») УК РК, приговорила подсудимую к ограничению свободы сроком на 4 года, конфискации имущества и запрету на занятие руководящей должности в общественных объединениях и организациях сроком на 5 лет.

Также, в соответствии со ст.44 УК РК, Л.Харьковой назначено привлечение к общественным работам в размере 100 часов в год, до исполнения ей 58 лет (достижения пенсионного возраста).

Стоит подчеркнуть, что, несмотря на собранные доказательства в ходе следствия и признания самой подсудимой в ходе судебных прении о совершении деянии (речь идет о переводе профсоюзных денежных средств в размере 5 000 000 тенге Л.Харьковой на свой личный депозитный счет) по ст.189 УК РК (растрата или присвоение вверенного чужого имущества), суд принял более смягчающий приговор в отношении подсудимой.

Напомним, Л.Харьковой инкриминировались ст.189 ч.4 (Хищение или растрата вверенного имущества в особо крупном размере) и 190 ч.3 (мошенничество в крупном размере).

Определенную роль в принятии смягчающегося приговора сыграло участие в процессе представителей профсоюзов Российской Федерации и международных профцентров.

Учитывая мнение этих организаций, прокуратура, несмотря на явные признаки состава преступления по хищению взносов, переквалифицировала обвинение на более мягкую статью – со статьи 189 на статью 250 УК РК. Судья поддержала данное решение государственного обвинителя.

Л.Харькова, не согласившись с обвинительным приговором, намерена обратиться в апелляционном порядке в вышестоящую судебную инстанцию.

Защита продолжает настаивать, что лидер профсоюза имела полное право распоряжаться по своему усмотрению и желанию собранными взносами организации.