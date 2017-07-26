В Капшагае участились случаи изнасилований

За последние четыре дня зарегистрированы два таких случая.

С 22 по 26 июля уже зарегистрировано 2 случая изнасилования, по ст. 120 УК РК полицейские Капшагая зарегистрировали рост данного вида преступлений в регионе, пишет Городской Портал Бухта Капшагай.

В большинстве случаев девушки сами провоцируют своим необдуманным поведением преступления против себя. Многие, не задумываясь, через интернет и соцсети обмениваются номерами и идут на встречи с совершенно неизвестными людьми, тем самым подвергая себя риску стать жертвой сексуальных утех незнакомства.

Девушки употребляют алкоголь и, снизив планку социальной ответственности, легко идут с незнакомыми парнями и компаниями в квартиры, в безлюдные места на побережье, где чаще всего становятся жертвами сексуального насилия.