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В Капшагае участились случаи изнасилований

26 июля 2017, 21:34

За последние четыре дня зарегистрированы два таких случая.

С 22 по 26 июля уже зарегистрировано 2 случая изнасилования, по ст. 120 УК РК полицейские Капшагая зарегистрировали рост данного вида преступлений в регионе, пишет Городской Портал Бухта Капшагай.

В большинстве случаев девушки сами провоцируют своим необдуманным поведением преступления против себя. Многие, не задумываясь, через интернет и соцсети обмениваются номерами и идут на встречи с совершенно неизвестными людьми, тем самым подвергая себя риску стать жертвой сексуальных утех незнакомства.

Девушки употребляют алкоголь и, снизив планку социальной ответственности, легко идут с незнакомыми парнями и компаниями в квартиры, в безлюдные места на побережье, где чаще всего становятся жертвами сексуального насилия.


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