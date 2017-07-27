Получить онлайн-консультацию по вопросам религии теперь можно и в интернете

Проект дает возможность оказания профессиональной и своевременной помощи гражданам по вопросам религии.

В Казахстане запущен официальный сайт «Горячая линия 114» – www.114.kz, который осуществляет онлайн-консультирование граждан в сфере религии, сообщает сообщает Zakon.kz





«Горячая линия 114» реализуется при поддержке Министерства по делам религий и гражданского общества совместно с Ассоциацией центров исследования религий.





Проект дает возможность оказания профессиональной и своевременной помощи гражданам по вопросам религии.





Специалисты по телефону и в онлайн режиме на сайте ответят на любые вопросы граждан на тему религии, смогут психологически поддержать советом пострадавших от деструктивной религиозной деятельности. Общение ведется на казахском и русском языках.





На сайте «Горячей линии 114» размещена актуальная информация о государственной политике в сфере религии, статьи, интервью, комментарии экспертов, посвященные религиозным отношениям.





«Горячая линия 114» – единственная в своем роде инициатива не только в Казахстане, но и на пространстве СНГ.





Отметим, за последние три месяца текущего года (с 1 апреля по 31 июня 2017 г.) специалистами «Горячей линии 114» рассмотрено более 144 обращений.





Наибольшее число обращений поступило из Карагандинской, Алматинской, Южно-Казахстанской и Актюбинских областей.





Специалисты отмечают, что в разы увеличились обращения граждан, касающиеся вопросов ислама.





Больше всего обратившиеся интересовались вопросами ношения хиджаба и платков, совершения намаза, поста «Ораза», а также вопросом развода супругов в исламе.





Напомним, консультирование ведется бесплатно и конфиденциально. Звонки принимаются с городского телефона по номеру «114». Дополнительно принимаются звонки (сообщения, иные сведения, содержащие фото/видео материалы) по WhatsApp на номер: +7 777 0000 114, а также онлайн на официальном сайте www.114.kz.







