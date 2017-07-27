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Китайцы набиваются в бассейны так, что за ними не видно воды

27 июля 2017, 10:46

В Китае сейчас сильная жара.

В июле в Китае температура доходила до 50 градусов по Цельсию. В некоторых регионах 40 градусов тепла держались до двух недель. Поэтому тысячи человек потянулись на побережья и в аквапарки, не рассчитанные на такую нагрузку, сообщает Bigpicture.ru.

В центральных и южных районах Китая стоит палящая жара, затронувшая около трети страны. Объявлен оранжевый уровень опасности — четвертый из пяти возможных.

Наньчан — город в провинции Цзянси.

Жара достигла рекордных температур более чем в 30 городах и районах. 50 градусов Цельсия было зафиксировано в городе Сиань. В Огненных горах на северо-западе Китая температура не опускалась ниже 40 градусов две недели.


Аквапарк в Ухане.





















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