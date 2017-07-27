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В Кызылорде 5 человек отравились газами в канализационно-насосной станции, двое погибли

27 июля 2017, 12:06

Остальных госпитализировали.

26 июля в 13.20 часов в дежурное отделение Южного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что в Кызылорде по улице Каратогай в канализационно-насосной станции (КНС) произошел выброс газов, есть пострадавшие, передает Zakon.kz со ссылкой на Южный региональный аэромобильный оперативно-спасательный отряд.

При прибытии на место ЧС выяснилось, что 5 рабочих, отравившись газом, остались внутри КНС. Спасатели, надев защитные костюмы и дыхательные аппараты, спустились в подвальную часть, откуда вынесли всех рабочих, в том числе тела двух погибших.

Пострадавшим на месте ЧС сотрудники скорой помощи оказали первую медицинскую помощь, после чего доставили их в медучреждение.

"Предварительно известно, что на КНС работали 7 человек, которые занимались ремонтными работами без средств индивидуальной защиты. Во время проведения работ произошел выброс газов, вследствие чего один из рабочих потерял сознание и упал на дно станции. Находившиеся рядом товарищи попытались спасти его, но сами отравились газами и потеряли сознание", - сообщили в организации.




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