Стало известно, кто погиб в результате падения самолета в Алматинской области
27 июля 2017, 16:06
Причины происшествия устанавливаются.
Названы имена мужчин, погибших в результате падения ЯК-12, передает Zakon.kz.
Как уточнили в прокуратуре Панфиловского района Алматинской области, к ним сообщение о случившемся поступило в 9.25 час. На место выехал прокурор района, дежурный прокурор, следственно оперативная группа, сотрудники ОЧС и прочие заинтересованные службы.
Как выяснилось, на борту самолета находились пилот - Акбергенов Хамит Абдулхамитович, 1963 г.р., уроженец Карагандинской области, проживал там же, и глава крестьянского хозяйства Масимов Масимжан Мухаметович, 1978 г.р.,уроженец Алматинской области, село Чулакай.
Напомним, что 27 июля в результате падения самолёта ЯК-12 погибли 2 человека. Самолет производил обработку кукурузных полей. После случившегося Комитет гражданской авиации МИР РК приостановил эксплуатацию самолетов ЯК-12 до завершения расследования.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4870459-99e7ed5352fc56d754896b1c63abae2c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...