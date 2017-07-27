Стало известно, кто погиб в результате падения самолета в Алматинской области

Названы имена мужчин, погибших в результате падения ЯК-12,





Как уточнили в прокуратуре Панфиловского района Алматинской области, к ним сообщение о случившемся поступило в 9.25 час. На место выехал прокурор района, дежурный прокурор, следственно оперативная группа, сотрудники ОЧС и прочие заинтересованные службы.





Как выяснилось, на борту самолета находились пилот - Акбергенов Хамит Абдулхамитович, 1963 г.р., уроженец Карагандинской области, проживал там же, и глава крестьянского хозяйства Масимов Масимжан Мухаметович, 1978 г.р.,уроженец Алматинской области, село Чулакай.





Напомним , что 27 июля в результате падения самолёта ЯК-12 погибли 2 человека. Самолет производил обработку кукурузных полей. После случившегося Комитет гражданской авиации МИР РК приостановил эксплуатацию самолетов ЯК-12 до завершения расследования.







