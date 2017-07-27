Абаев призвал казахстанцев рассказывать о выдающихся знакомых и соседях

Такую инициативу граждане могут проявить, чтобы подать для участия кого-то из выдающихся знакомых в проекте «100 новых лиц Казахстан».

На пресс-конференции в Правительстве РК министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев призвал казахстанцев активно участвовать в проекте «100 новых лиц Казахстан», передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Проект называется «100 новых лиц Казахстана». Мы хотим найти, как минимум, 100 человек, так называемые неизвестные герои, которые работают на благо нашей страны», - сказал он.





По его словам, более подробную информацию широкой общественности планируется предоставить в августе текущего года.





«Вы знаете, что уже подано порядка тысячи заявок, из них более 300 кандидатов можете найти на сайте www.el.kz. Я призываю всех граждан более активно участвовать в этом проекте, потому что у вас среди знакомых, соседей, есть личности, которые вносят серьезный вклад в развитие нашей страны», - призвал глава ведомства.





Он уточнил, что написать о таких людях можно также и на адрес министерства.





«Давайте сделаем благое дело, напишите об этих людях, мы обязательно рассмотрим и включим в список. Критерий серьезных у нас нет, ограничений тоже. Я думаю, что каждая история должна быть индивидуально рассмотрена», - пояснил Д. Абаев.





Результаты конкурса станут известны осенью.





«Если все будет идти по графику, будет все хорошо, до 15 сентября будет прием заявок, после этого мы предлагаем перейти к голосованию для определения среди тех людей, кто войдет в «100 новых лиц» Казахстана», - заключил он.





Ксения Давыдова, Астана