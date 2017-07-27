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Казахстанский самолет задел хвост турецкого лайнера

27 июля 2017, 16:36

Самолет компании Turkish Airlines получил повреждения хвостовой части.

Самолет компании Turkish Airlines получил повреждения хвостовой части из-за столкновения с другим воздушным судном в аэропорту Стамбула, сообщает РИА Новости.

По данным портала Haber7, самолет казахстанской авиакомпании Scat, направлявшийся в Актау, выруливал на взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту Ататюрка. В это же время самолет турецкой авиакомпании буксировали от здания аэропорта на ВПП. Казахстанский самолет задел хвост турецкого лайнера.

Вылет самолета Turkish Airlines был отменен, 286 пассажиров вылетели в Тайбэй на другом самолете.




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